L'attaccante del Milan, Olivier Giroud è stato sostituito al minuto 41 della finale dei Mondiali contro l'Argentina con il risultato parziale di 2-0 in favore dell'Albiceleste. Un cambio tattico quello voluto da Deschamps, per dare la svolta caratteriale a una Francia fino a quel momento molle e impaurita.



Ma la sostituzione, non l'unica in reltà perché anche il disastroso Dembelé ha lasciato il campo allo stesso tempo, non è stata gradita dall'attaccante rossonero che è uscito visibilmente contrariato con il ct per la scelta di non aspettare neanche la fine del primo tempo.