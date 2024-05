Francia, i convocati per gli Europei: 6 gli italiani, a centrocampo si rivede Kanté

Lavicecampione del Mondo in carica ha scelto i giocatori che faranno parte della rosa per i prossimi Europei. Il ct Didier Deschamps pesca a piene mani nel nostro campionato, convocando sei elementi che militano in Italia: il portiere del Milan, i difensori di Inter e Milan, il centrocampista della Juventuse gli attaccanti sempre di Inter e Milan(che ha annunciato il passaggio ai Los Angeles FC nella prossima stagione.A sorpresa, si rivede N'golotra i centrocampisti, dopo che l'ex Chelsea era un po' "sparito" all'Al-Ittihad in Arabia Saudita. Centrocampo che presenta anche l'attaccante dell'Atletico Madrid, che in Nazionale arretra un po' il proprio raggio d'azione.

: Areola, Maignan, Samba: Koundé, Clauss, Pavard, Konaté, Upamecano, Saliba, T. Hernandez, F. Mendy: Camavinga, Fofana, Kanté, Rabiot, Zaire-Emery, Tchouaméni, Griezmann: Dembélé, Giroud, Kolo Muani, Mbappé, Thuram, Coman, Barcola