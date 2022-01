Negli ultimi giorni del 2021 il quotidiano Le Monde ha riproposto un tema che in Francia ha una certa rilevanza per l'economia e la politica del calcio: quello del https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/12/28/football-les-agents-de-joueurs-marquent-un-point-contre-les-avocats_6107515_3242.html ). Un rapporto che in ogni paese trova un diverso grado di composizione (in Italia è stato raggiunto un buon grado di coesistenza), ma che invece in Francia tocca gradi di conflittualità molto elevati.L'ultimo passaggio si è avuto lo scorso 14 ottobre 2021, con un pronunciamento della Corte d'appello di Parigi che ha ristretto agli avvocati i margini di operatività ( https://www.ginestie.com/avocats-mandataires-sportifs-champs-activites-reduits-cour-appel-de-paris/ ). La sentenza boccia l'articolo (il P.6.3.0.3.) inserito a giugno 2020 nel proprio regolamento dall'Ordine degli avvocati del foro di Parigi.(AMS), l'avvocato titolare di un mandato in ambito sportivo, affinché svolga compiti tipici dell'agente di atleti. Che però per svolgere il proprio ruolo deve superare un esame abilitativo e proprio questo aspetto ha indotto gli agenti a prefigurare una condizione di concorrenza sleale da parte degli avvocati. Ma anche dalle burocrazie federali (soprattutto dalle federazioni del calcio e del rugby, oltre che dal comitato olimpico francese) sono state manifestate perplessità.. Che metterà una parola definitiva e costituirà comunque un precedente a cui, in termini comparativi, potranno fare riferimento le altre realtà nazionali.@pippoevai