Si è concluso oggi il terzo turno di Coppa di Francia, non senza sorprese, su tutte l’eliminazione dell’Angers per mano del Linas Montlhery, squadra dell’omonimo comune di 7 mila abitanti della regione dell’Ile-de-France e del Metz contro il Bergerac. Clamoroso è invece il risultato con cui il Bordeaux ha battuto il Zouasia: 10-0 con 4 gol di Mbaye Niang. Il Brest di Faivre passa invece dopo 13 rigori sul Dinan Lehon in un finale alla Paços de Ferreira-Milan della scorsa Europa League.



Bergerac-Metz 0-0 (5-4 d.c.r)

Lyon La Duchère-St. Etienne 0-1: Nordin

Marsiglia-Cannet Rocheville 4-1: Core (CR), 3 Milik (OM), Luis Henrique (OM)

Red Star-Monaco 0-2: 2 Ben Yedder

Stade-Poitevin-Lens 0-1: Ganago

Andrezieux-Montpellier 0-1: Savanier

Linas Montlhery-Angers 2-0: 2 Leno

Reims St. Anne-Stade de Reims 0-1: Adeline

Wasquehal-Vannes 0-4: 3 Persico, Ebrard

Bordeaux-Zouasia 10-0: Medioub, 4 Niang, 2 Pembélé, Dilrosun, Sissoko, Maja

Chauvigny-Chartres 2-1: Ayadi (Cv), Nsiete Zasamba (Cv), Hemia (Cr)

Cholet-Nizza 0-1: Delort

Dinan Lehon-Brest 0-0 (12-13 d.c.r)

Montauban-La Roche 1-2: Feltin (M), Berjon (LR), Billet (LR)

Feignes Aulnoye-Psg 0-3: 2 Mbappé, Icardi