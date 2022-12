Il presidente della Federcalcio francese Noel Le Graet, ha parlato del futuro di Didier Deschamps all'Equipe: "Abbiamo la fortuna di avere un buon allenatore, un buono staff tecnico, i giocatori non hanno bisogno di essere rassicurati. Trovare un allenatore di questa qualità non è facile. Se rimarrà dopo il Mondiale? È lui a dover decidere, io spero che dica di sì. Ma è normale che per tutte le cose ci sia bisogno di una riflessione”.