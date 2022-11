La Francia si avvicina al Mondiale con l'etichetta di favorita, ma anche con diversi dubbi legati al futuro. Uno di questi è legato all'avvenire di Didier Deschamps, con il destino dell'ct dei Bleus legato al risultato in Qatar. Di questo ha parlato il presidente della federcalcio francese, Noel Le Graet, che in un'intervista a L'Equipe ha dichiarato: "Con Deschamps siamo d'accordo, decideremo dopo il Mondiale. Se andremo in semifinale sarà lui a decidere. Se non andremo in semifinale allora sarò io a decidere". Proseguendo, ha aggiunto: "Vedremo dalle circostanze, se sarà la vincitrice del Mondiale a eliminarci sarà diverso. Ma se non saremo nelle prime quattro non è detto che Deschamps rimarrà al suo posto".