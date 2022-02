Il Troyes deve affrontare il caso Gerson Rodrigues. L'attaccante, arrivato in prestito dalla Dinamo Kiev in estate è stato licenziato "precauzionalmente", come recita il comunicato ufficiale diffuso sul sito della società. Le motivazioni non sono state svelate, anche se il Troyes ha annunciato che presto spiegherà in seguito cosa è successo.