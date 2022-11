Dopo i ko di Nkunku e Benzema, che non parteciperanno al Mondiale per infortunio, nell'allenamento di oggi in casa Francia si è fermato anche Eduardo Camavinga. Il centrocampista del Real Madrid, come riporta RMC Sport, ha accusato un problema agli adduttori e oggi non è sceso in campo con i compagni, a pochi giorni dal debutto al Mondiale