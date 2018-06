Seconda partita per l'Italia di Roberto Mancini. Dopo il successo al debutto contro l'Arabia Saudita, alle 21, a Nizza, gli Azzurri se la vedranno contro la Francia di Didier Deschamps, tra le favorite per la vittoria finale al Mondiale in Russia. Dove noi non ci saremo. Sfida sempre piena di fascino, piena di rivalità e di ricordi, dolci e amari: i quarti di finale persi ai rigori nel Mondiale del '98, il ko nella finale dell'Europeo del 2000 col Golden Gol di Trezeguet per poi arrivare alla finale della Coppa del mondo nel 2006, alzata sotto il cielo di Berlino. E' da 10 anni che gli Azzurri non battono la Francia, da quando Pirlo e De Rossi, a Euro 2008, stesero gli uomini di Domenech.



Roberto Mancini punterà ancora sul 4-3-3 con qualche rotazione, fisiologica, nell'undici titolare. In porta ci sarà Sirigu che, in Francia, ci ha giocato dal 2011 al 2016, indossando la maglia del Paris Saint-Germain. Gli occhi, però, saranno puntati su Mario Balotelli, che proprio qui a Nizza è rinato dopo anni difficili: 43 gol in 2 anni. Antiche certezze ritrovate e nuovi rumors di mercato pronti ad accompagnarlo.



FRANCIA-ITALIA 0-0 LIVE



FORMAZIONI UFFICIALI



Francia: Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembelé.



Italia: Sirigu; D'Ambrosio, Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Mandragora; Berardi, Balotelli, Chiesa.