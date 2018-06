Dopo l'esordio positivo con l'Arabia Saudita che ha visto la prima vittoria (per 2-1) della nuova Italia targata Roberto Mancini la Nazionale vola in Francia all'Allianz Riviera di Nizza per un impegno ben più probante con i vice-Campioni d'Europa in carica della Francia. I Bleus di Didier Deschamps stanno perfezionando la squadra che parteciperà ai Mondiali di Russia e vanta stelle del calibro di Pogba, Griezmann e Mbappè. Tante, invece, le defezioni e i cambi tattici che farà il ct Azzurro che varerà un'Italia bis con 6 cambi rispetto alla gara d'esordio.



BALOTELLI CAPITANO - In dubbio fino all'ultimo anche Leonardo Bonucci che potrebbe non prendere parte alla gara. Il suo eventuale forfait potrebbe segnare una svolta nel nuovo ciclo azzurro perchè costringerebbe Mancini a scegliere un altro capitano. Il vice di Bonucci, per numero di presenze è proprio quel Mario Balotelli che a Nizza è di casa. La scelta, inoltre, potrebbe mandare un segnale forte anche a quei tifosi che, a San Gallo, avevano esposto uno striscione razzista nei suoi confronti.



PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Dembelé.

Italia (4-3-3): Sirigu; Zappacosta, Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Chiesa, Balotelli, Bonaventura.



DOVE VEDERLA

Sarà possibile seguire l'incontro in diretta e in esclusiva su Rai 1 e su Rai 1 HD.