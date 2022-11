Presnel Kimpembe non farà parte della rosa della Francia ai prossimi Mondiali. La notizia di questa mattina è stata commentata dallo stesso nazionale transalpino, attraverso un post sul suo profilo ufficiale Instagram: “Dopo diversi test medici effettuati sia col PSG sia con la Francia, ho preso la decisione di non giocare la prossima Coppa del Mondo… Come molti sanno, sono sempre pronto a combattere per la mia nazione ed a rappresentare il mio paese. È sempre un grande orgoglio avere di nuovo l’opportunità di disputare la più prestigiosa delle competizioni. Purtroppo, la mia salute dev’essere messa davanti ad ogni cosa ed i test hanno dimostrato che non potrei rendere al 200% per la squadra. Non potrei mai destabilizzare il gruppo. Auguro il meglio a tutti i miei compagni, mi fido di voi e sarò sempre il vostro primo tifoso… Forza Francia! Presnel”.