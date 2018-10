Laurent Koscielny annuncia l'addio alla nazionale francese. Il difensore dell'Arsenal ha dichiarato a Canal Plus: "Credo di aver dato tutto quello che potevo. Ho 33 anni, ho giocato due Europei e un Mondiale, la Francia ha una grande generazione di giocatori e a prescindere dall'infortunio ho chiuso. Tiferò sempre per loro, ma non vestirò più la maglia dei Bleus. Per me la vittoria al Mondiale è stata psicologicamente un danno più duro dell'infortunio. Deschamps: mi ha chiamato una sola volta, per il mio compleanno a settembre... Molta gente mi ha deluso, non solo il ct. Quando stai bene hai tanti amici, quando ti fai male, dopo un po', si dimenticano di te".