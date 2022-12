Jules Koundé, difensore della Francia, ha parlato dopo la vittoria contro la Polonia negli ottavi di finale:



"Penso che sia una vittoria meritata, anche se nel primo tempo abbiamo sofferto per un po' contro una buona squadra. Credo che, soprattutto nel secondo tempo, siamo riusciti a far male nei momenti importanti. È una vittoria meritata. Abbiamo dovuto cancellare le palle perse e mettere più intensità, questi sono stati i due elementi chiave. Ora siamo contenti di avere tempo per recuperare e poi di prepararci bene per questo quarto di finale. Ci rilasseremo, quindi ci concentreremo rapidamente su di esso. Non c'è preferenza (tra Senegal e Inghilterra ndr), torneremo tranquillamente in albergo e guarderemo la partita con attenzione perché amiamo il calcio. È un bel momento vedere tutta la gente dell'hotel festeggiare con noi e applaudirci, è sempre un momento di condivisione".