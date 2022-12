Ai Mondiali succede di tutto, si sa. Durante Francia-Polonia però è accaduto qualcosa che raramente si vede in partite di questo livello. Verso la fine del primo tempo, al 42’, l’arbitro Valenzuela ferma il gioco. Il motivo? Koundé indossava delle vistose catenine al collo.



Immediato l’intervento dello staff di Deschamps che ha provveduto a rimuoverle, non senza fatica. Da regolamento, i calciatori non possono indossare oggetti che possono ledere all’incolumità dei propri avversari nei contrasti, come collane, piercing e anelli, vietati dai primi anni 2000. Il giocatore del Barcellona era sfuggito dunque al primo controllo dei direttori di gara, ma in campo poi ha dovuto adeguarsi e fare un pit-stop a bordo campo prima di tornare a giocare.