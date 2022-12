La ministra dello Sport francese, Amélie Oudéa-Castéra non ha gradito i tanti atteggiamenti dei campioni del mondo dell'Argentina dopo la vittoria ai rigori sulla Francia:"Il modo in cui l'Argentina ha agito dopo la vittoria non è stato degno della partita che abbiamo visto. È stato pietoso, volgare, inappropriato. Davvero non all'altezza della sfida. Il comportamento dei vincitori è stato inelegante". Il riferimento è ad alcune esultanze sguaiate, in particolare quella del portiere argentino Dibu Martinez