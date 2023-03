La Supercoppa di Francia cambia ancora sede: l'edizione del 2023 si giocherà a Bangkok, in Thailandia. Dopo due edizioni a Tel Aviv il trofeo avrà una nuova casa e almeno per un’edizione si sposterà al Rajamangala National Stadium di Bangkok. La gara si disputerà ad agosto e sarà la quarta in Asia nella storia del trofeo.