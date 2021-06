Hugo Lloris è stato compagno di squadra di Eriksen per tanti anni al Tottenham. Oggi, in conferenza stampa, è tornato sugli avvenimenti di Danimarca-Finlandia di ieri: “l’ho saputo dopo l’allenamento. C’è stata molta inquietudine, ma siamo stati abbastanza rapidamente rassicurati sulle sue condizioni. Sono delle immagini che non voglio vedere. Ancora meno su un campo da calcio. La cosa più importante è che Christian stia bene e sia stabile. Bisogna anche fare i complimenti a tutte le persone coinvolte che hanno fatto tutto il necessario per salvarlo”.