Passata la paura iniziano i pensieri in casa Inter per quello che sarà il futuro di Christian Eriksen. Tutti sperano che il centrocampista danese possa tornare a giocare, ma tutti i ragionamenti non tanto sul suo futuro, ma su quello degli altri elementi della rosa sono oggi congelati. Se Eriksen non potesse più tornare in campo l'Inter bloccherà i ragionamenti su Sensi, Gagliardini e Vecino.