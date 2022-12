Hugo Lloris, portiere della Francia, ha commentato il quarto di finale contro l'Inghilterra in conferenza stampa: "Credo che gli inglesi siano riconosciuti in tutto il mondo, dal loro campionato, dai loro club molto competitivi in ​​Champions League. Li conosciamo molto bene. Li incontriamo anche quotidianamente, in Inghilterra. I calci piazzati? Hanno tiratori eccellenti e torri. Tutti i dettagli conteranno. Conosciamo l'importanza dei calci piazzati a questo livello, dovremo essere solidi. Questo è un aspetto della partita su cui dovremo rispondere".