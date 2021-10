Hugoè intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro la Spagna, gara valida per la finale di Nations League."Io ho già giocato con questo modulo, cercheremo di stare bene in campo. Non c'è tanto tempo per adattarsi a un nuovo modulo, ma per noi è una nuova esperienza per poter migliorare"."Ci dispiace che non può giocare con noi, soprattutto vista la finale di domani. Ma non c'è altro da fare, il Covid è ancora presente, dobbiamo ancora prendere le precauzioni giuste per poter scendere in campo. Dobbiamo essere al meglio della forma"."Contro il Belgio abbiamo dimostrato che possiamo rimontare una partita come quella, speriamo di avere l'approccio giusto per la partita di domani. Dovremo fare una grande prestazione. Giocano in un modo differente, ma cercheremo di dare tutto"."Dobbiamo ancora adattarci, con lui abbiamo fatto ottime prestazioni. Ha segnato molto, è molto importante per la nostra nazionale. Ma succede anche con il Real Madrid, è uno dei migliori giocatori del mondo. È davvero bello potersi allenare con lui, lotta parecchio ed è un esempio per i giovani"."Conosciamo questi ritmi, sappiamo quali sono i tempi di recupero. La cosa più importante è ricaricare le nostre batterie e cercare di giocare al meglio la partita di domani"."È una finale, lo sappiamo e vogliamo dare tutto. Siamo contenti di aver raggiungere la finale, abbiamo tanta motivazione per affront​are questa grande squadra. Festeggiamenti? Prima pensiamo a giocare, poi vedremo".