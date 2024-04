Francia, Macron: 'Mbappé alle Olimpiadi? Spero che il suo club glielo permetta'

Emmanuel, ha rilasciato un'intervista a RMC e BFMTV per parlare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, toccando anche la delicata questione relativa al calcio: "Faremo di tutto per avere una squadra competitiva. Ho fiducia nei club francesi ed europei, se posso dirlo, capite cosa intendo... Prima abbiamo l'Europeo, questo è il problema. Penso che le società debbano fare in modo che ci sia un grande spettacolo, ho il timore non sia così però".

"Esattamente, è proprio così (sorride, ndr). Poi anche i giocatori devono mettere le Olimpiadi nel loro carico di lavoro e nel piano di allenamento. C'è l'Europeo, spero che giocheremo fino al 14 luglio (data della finale di Berlino, ndr) e penso che sarà così. Lo voglio, poi molti avranno preparazioni anticipate"."Non ne ho ancora parlato con lui, ma spero che soprattutto il suo club glielo permetta. E anche gli altri. Faremo tutto il possibile per avere uno sport di squadra competitivo".