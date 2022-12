Mercoledì si decide la seconda finalista dei Mondiali in Qatar, alle 20 si sfidano Francia e Marocco e per Deschamps e Regragui ultimi dubbi di formazione.



I Bleus devono valutare le condizioni di Upamecano e Rabiot, che hanno saltato la rifinitura rispettivamente per mal di gola e raffreddore, ma dovrebbero essere della partita. Per i Leoni dell'Atlante verso il rientro Aguerd e Mazraoui (in alternativa pronti El Yamiq e Attiyat Allah), buone possibilità di vedere dal 1' anche Saiss.



LE PROBABILI FORMAZIONI



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.



MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.