Circa 20mila tifosi del Marocco sono scesi in strada a Parigi per festeggiare la vittoria della nazionale contro il Portogallo per 1-0 e la storica qualificazione alle semifinali del Mondiale in Qatar. La folla si è riversata sugli Champs-Elysées, dove si sono verificati scontri e incidenti, con l'arresto di più di 40 persone. Oltre 1.200 gli agenti schierati per le vie della capitale francese, che mercoledì 14 dicembre vivrà un'altra partita ad alta tensione, quella proprio tra Francia e Marocco.