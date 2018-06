Blaise Matuidi, centrocampista della Francia, ha parlato del Mondiale dei Blues al canale ufficiale della federazione transalpina.



Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto ciò che dovevamo in queste prime due partite, ovviamente ci sono cose da migliorare ma in generale siamo soddisfatti. In particolar modo mi è piaciuto lo spirito della squadra, in una competizione del genere è fondamentale il gruppo. La gara col Perù? Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, anche perché avevano quasi tutto lo stadio dietro a spingerli. Il mio ruolo? Sono uno dei senatori, ma è importante il gruppo. In questo contesto ognuno, quindi anche io, cerca di mettere in mostra le proprie qualità. La filosofia della squadra? Ci sentiamo sempre meglio. Ora abbiamo la Danimarca e l'idea è quella di finire il girone al top. La squadra sta bene ed è migliorata, sono certo che nei prossimi giorni continuerà a migliorare. Le 100 presenze di Lloris? Giù il cappello per Hugo. Questo traguardo è la fotografia della sua carriera, ma ancora è lontano dal dire basta. Si merita tutti i traguardi raggiunti e quelli che ancora dovrà centrare".