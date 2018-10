Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi parla a Mediaset dopo Francia-Germania: "Partita difficile nel primo tempo, loro hanno giocato bene tecnicamente, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio noi. Anche grazie a Griezmann e Mbappé che sono fortissimi. Uno di loro o Ronaldo per il Pallone d'Oro? Non voglio che qualcuno si arrabbi con me, lo vincerà il migliore. Oggi Mbappé e Griezmann hanno fatto una grande partita, siamo contenti per la vittoria e speriamo di qualificarci".