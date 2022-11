Didier Deschamps potrà contare su Raphael Varane. Il francese ha ripreso a correre sul campo e sarà disponibile per il Mondiale in Qatar. Secondo l’Equipe, Varane riprenderà ad allenarsi nei prossimi giorni.



Pur non essendo a disposizione per disputare le ultime due partite con il Manchester United prima della sosta (Aston Villa e Fulham), il vice-capitano dei Campioni del Mondo in carica sarà convocabile dal CT. Resta da valutare come il centrale francese reagirà agli ultimi aumenti del carico di lavoro, in attesa della lista dei convocati della Francia che verrà diramata questo mercoledì.