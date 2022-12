Quale futuro per Didier Deschamps? Dopo la sconfitta in finale contro l'Argentina, il presidente della Repubblica francese, Emanuel Macron, ha detto la sua a BFMTV: "Ho chiesto a Deschamps di continuare, oggi è molto dura per tutti e per i giovani. Ma è l'uomo giusto e ovviamente gli ho detto che voglio che resti



SUL MATCH E MBAPPE' - "Eravamo molto lontani alla fine del primo tempo, ci sono state rimonte di questo tipo, ma è molto raro nella storia del calcio. E l'abbiamo fatto in maniera meravigliosa, quello che hanno fatto Mbappé e il resto della squadra è stato straordinario. Abbiamo ritrovato la fame e ci ho creduto, il secondo tempo è stato miracoloso e abbiamo avuto anche il match point. Mbappé è un grande giocatore, gli ho detto che ha solo 24 anni. È stato il miglior marcatore e ha già vinto un Mondiale, ora ha giocato un'altra finale. Ero triste quanto lui, ma gli ho detto che ci ha resi orgogliosi: alla fine, abbiamo perso una partita di calcio, ma ci siamo andati vicini. Funziona così".