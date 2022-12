Paul ha un messaggio per Adrien ed i suoi compagni

non potrà giocare la finale contro l'Argentina, come invece aveva fatto quattro anni fa in Russia, quando la. Il centrocampista della Juve, ha però caricato i suoi compagni di nazionale in vista del match. "Forza ragazzi, riportate la coppa in casa come abbiamo fatto nel 2018, buona fortuna".