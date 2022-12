: Qualche sbavatura, ma anche un miracolo su Zielinski che instrada i suoi alla vittoria. Festeggia al meglio il traguardo storico delle 142 presenze parando anche un rigore a Lewa, ma l’arbitro fa ribattere.: si fa notare più per l’episodio della catenina che per altro. È un’arma tattica per Deschamps ma nel finale si fa vedere anche in attacco. (sv): Gestisce Lewandowski senza grandi problemi e si rende pericoloso su un calcio d’angoloCome Varane, gara abbastanza tranquilla. La Polonia punge troppo poco per impensierirlo. Nel finale con un gesto goffo concede rigore agli avversari.I polacchi lasciano pochi spazi e il terzino del Milan fa una gara diligente, senza grossi spunti: Tiene bene il campo e dimostra perché il Real Madrid si è liberato a cuor leggero di Casemiro. Un giallo già nel primo tempo ne rivela però anche l’inesperienza e gli costa il cambio di Deschamps (: intraprendente ma con qualche errore di troppo).: Pochi spunti offensivi, tanta legna in mezzo al campo: O lo si ama o lo si odia. Il solito grande talento, le solite folate offensive e gli altrettanti consueti errori quando c’è da finalizzare. È comunque sempre una spina nel fianco (L’uomo invisibile di questa nazionale. Fa di tutto: il centrocampista, l’interditore e il trequartista. Totale dedizione alla causa con il solito talento.: Imprendibile, va al doppio di tutti gli altri in campo. Prima veste i panni del trequartista e mette Giroud in porta, poi si mette in proprio e regala due perle. È il miglior giocatore in Qatar, il capocannoniere del torneo e viaggia a ritmi che neanche Pelé è riuscito a tenere nella sua storia in questa competizione.: La prima occasione la butta via, sulla seconda non sbaglia. Sa sempre farsi trovare pronto e segna un gol che resterà a lungo, fino a quando verrà superato da Mbappé ().CT: Risultato portato a casa ma la sua Francia non mette neanche la quarta marcia: Al solito, è il migliore dei suoi. Salva nel primo tempo in un paio di mischie, non può nulla su Giroud e Mbappé ma dà sempre un senso di sicurezza alla difesa.: Ha il compito più difficile per un terzino ai Mondiali: contenere Mbappé. Non ci riesce, fa meglio con qualche sortita offensiva: lascia troppo spazio a Mbappé che lo fredda sul 2-0: Si perde Giroud sul primo gol e da lì insegue gli avversari per tutta la gara: Il migliore del reparto ma anche la sua prestazione è insufficiente: prova a mettere qualche pezza ma viene battuto nel confronto diretto con Rabiot e Tchouameni: compassato, non regge i ritmi imposti dai suoi pariruolo francesi.: Quello che esce meglio dalla spedizione qatariota. La Polonia deve ripartire da lui.: Ha sul suo destro la migliore occasione ma la fallisce. Da lì si spegne, Spalletti esulta: tornerà presto a Napoli.: Qualche guizzo, troppo poco per impensierire la Francia.: Un fantasma per gran parte della gara, si accende con un destro dalla distanza. Segna su rigore dopo aver sbagliato in malo modo il primo tentativo. Mondiali da dimenticare.CT:: la migliore gara della Polonia. Dice però più di quanto siano state insufficienti le altre che questa.