La domenica di calcio in Qatar si apre con il terzo ottavo di finale del tabellone mondiale. Dopo le vittorie di ieri di Olanda e Argentina, oggi alle 16 la Francia affronterà la Polonia di Robert Lewandowski. Chi vince, incontrerà una tra Inghilterra e Senegal che si sfideranno oggi alle 20. La squadra di Deschamps ha vinto il girone con 6 punti conquistati tra Australia e Danimarca, perdendo poi l’ultima con la Tunisia nella quale il ct aveva fatto un ampio turnover.



La Polonia si è qualificata agli ottavi da seconda del gruppo C dietro all’Argentina contro la quale è arrivata l’unica sconfitta nel girone; prima, aveva pareggiato con il Messico e vinto con l’Arabia Saudita. La partita sarà visibile dalle 16 su Rai Uno e in streaming su Rai Play.



Le probabili formazioni



Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct: Deschamps.

Polonia (4-4-2): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski; Frankowski, Krychowiak, Bielik, Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct: Michniewicz.