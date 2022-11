"Non mi mette particolare pressione il fatto di essere il giocatore più esperto, quello da cui ci si aspetta di più". Detto fatto, è lui, con la consapevolezza che si raggiunge insieme alla maturità tecnica, a firmare il pareggio nella gara poi vinta contro la combattiva Australia. E' un periodo di delirio tecnico per. I bianconeri hanno chiuso la prima parte in un crescendo rossiniano, la Francia non poteva, viste anche le tante assenze a centrocampo, che sfruttare questo magic moment dell'ex Psg. CheRabiot fa volare Allegri e Deschamps con i suoi inserimenti, masulle sue prospettive: "Ho lavorato tanto per essere qui, è una grande occasione esserci nei panni di un titolare. Non necessariamente sarà un punto di svolta della mia carriera, ma". Tradotto:. Le trattative sono in corso, difficilmente Allegri vorrà privarsi senza tentarle tutte del giocatore che tanto stima, ma, proteso da mesi verso quelche temporeggia sul rinnovo con la Lazio e flirta con la Vecchia Signora.Il serbo si accontenterebbe di qualcosa in meno (siamo nell'ordine dei sei milioni più bonus) e l'unico problema sarebbe il, molto alto ma lavorabile in più maniere, dalla clausola rescissoria dopo aver firmato un rinnovo 'di gratitudine' alla cessione di giocatori come McKennie che aiuterebbero a far cassa.