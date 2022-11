Adrien Rabiot, centrocampista della Francia e della Juventus, ha parlato alla Rai dopo la vittoria sull'Australia:



"Non è stato facile, ma dopo il gol subito abbiamo dimostrato di essere forti con la nostra reazione. Abbiamo fatto ciò che dovevamo. Sono contento per gol e assist, mi sento bene perché in questo inizio di stagione sto facendo tanti gol e ne voglio fare tanti altri insieme agli assist".