Ousmane Dembélé ha rivelato che anche lui si è impegnato in prima persona per favorire l'avvicinamento della Francia alla finale dei Mondiali. In conferenza stampa ha detto: "Upamecano e Rabiot hanno avuto sintomi lievi di influenza come mal di testa e problemi di stomaco. Si sono ristabiliti dopo che ho preparato loro del tea al limone".