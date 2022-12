Il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, aveva annunciato che non ci sarebbero stati festeggiamenti per celebrare la formazione di Deschamps dopo il secondo posto ottenuto ai Mondiali di Qatar 2022. Ora però, secondo quanto riportato da “L’Equipe”, ci sarà comunque una passerella per i Bleus che saranno in serata a Place de la Concorde, a Parigi, per ricevere l'affetto dei loro tifosi.