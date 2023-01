La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin



https://t.co/4CawVszXsS#FiersdetreBleus pic.twitter.com/W2YV4bOVf3 — Equipe de France (@equipedefrance) January 7, 2023

lo ha annunciato la federazione francese con un comunicato. Dopo la finale persa contro l'Argentina, l'ex tecnico della Juve avrà ancora una possibilità di rivincere il Mondiale.Una decisione che inevitabilmente interessa ancheil candidato numero uno se Deschamps avesse lasciato la panchina francese. L'ex tecnico del Real Madrid adesso, con il "sogno" Francia svanito o per lo meno rimandato,tirerà le somme anche per quanto riguarda la guida tecnica e Z"La Federcalcio francese e Noël Le Graët, il suo presidente,Nominato il 9 luglio 2012 da Noël Le Graët, Didier Deschamps ha un record eccezionale alla guida della nazionale con 89 vittorie, 28 pareggi e 22 sconfitte in 139 partite, 279 gol fatti e 119 subiti.Sotto la sua guida2018, la Nations League 2021, ha raggiunto la finale di Euro 2016 e quella della Coppa del Mondo 2022. Attualmente è al 3° posto in classifica FIFA dove è stata costantemente presente i primi quattro negli ultimi cinque anni.Anche Guy Stéphan , assistente di Didier Deschamps, Franck Raviot , allenatore dei portieri e Cyril Moine , preparatore fisico, continueranno la loro missione nella squadra francese."