Zinedine Zidane sembra pronto a cominciare una nuova avventura da allenatore. Dopo la doppia esperienza al Real Madrid, condita dalla vittoria di tre Champions League nel primo ciclo, l'ex fenomeno francese appare sempre più vicino a una nuova destinazione. I betting analyst vedono in pole position la Juventus, che potrebbe non proseguire a lungo con Max Allegri. L'opzione bianconera paga 3 volte la posta. Il club torinese, a cui da tempo era stato accostato Zidane, deve però preoccuparsi della concorrenza della nazionale francese, dove la permanenza di Didier Deschamps è tutt'altro che sicura. Un approdo del tecnico ex Real sulla panchina della selezione transalpina si gioca a 3,50. Anche un ritorno a Madrid non è del tutto escluso, ed è visto a 5, con la nazionale brasiliana che insegue a 7,50.