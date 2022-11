Blessé à l’entraînement, Christopher Nkunku doit renoncer à participer à la Coupe du Monde. L’ensemble du groupe partage la tristesse de Christopher et lui souhaite un prompt rétablissement @c_nk97 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/wHt8zXTGpO — Equipe de France (@equipedefrance) November 15, 2022

Continua il pessimo avvicinamento dellaai. Nella rassegna iridata che scatta il 20 novembre,. L'attaccante delsi è infortunato al ginocchio sinistro nell'allenamento odierno in seguito a un tackle duro diAd annunciarlo è stata la stessa federazione francese con un comunicato sui propri canali ufficiali. "Dopo un infortunio in allenamento,Tutto il gruppo condivide la sua tristezza e gli augura un pronto recupero", si legge.Si tratta dell'ennesimo forfait nei Blues che dovranno rinunciare, tra gli altri, anche a. E in Francia destano preoccupazioni anche le condizioni di Karim