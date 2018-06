Raphael Varane, difensore della Francia, ha parlato alla vigilia della partita che i transalpini giocheranno domani alle 16 contro la Danimarca.



Queste le sue dichiarazioni: "Con Lloris in panchina sarò io il capitano? Sì, è molto probabile. Deciderà il mister comunque, se dovesse essere così per me sarebbe un grande orgoglio. Come sta la squadra? Bene, siamo un gruppo giovane e dinamico che si è formato velocemente. C'è tanta personalità, ma insieme viviamo bene. Dove migliorare? Servirà migliorare la nostra fase offensiva, mentre dovremo essere bravi a mantenere al top quella difensiva che in queste partite ha funzionato".