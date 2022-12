Raphael Varane, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale dei Mondiali contro il Marocco: "L'obiettivo iniziale è vincere. Sappiamo che è difficile. E' già una soddisfazione essere in semifinale, non è una cosa facile. Riuscire ad essere in semifinale è un grande risultato ma siamo in corsa e vogliamo vincere".