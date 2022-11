Jordan Veretout ha presentato il match della Francia contro la Tunisia. Nella conferenza stampa pre partita, il centrocampista ex Roma si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni: “Strategia? Non lo sappiamo ancora ma è una partita importante per noi e per loro. Hanno bisogno di una vittoria mentre per noi è pur sempre una partita di Coppa del Mondo e vogliamo vincere. Se il CT mi chiamerà, sarò pronto”.



E sulla convocazione ai Mondiali in Qatar: “Una sorpresa la mia convocazione? Non credo. Ho avuto anni molto buoni in Italia. Il mio inizio di stagione a Marsiglia non è stato perfetto ma ho mostrato le mie capacità negli ultimi mesi. L'allenatore l'ha visto ed è per questo che mi ha chiamato per questa Coppa del Mondo”.