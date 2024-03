Franco Israel, dalla Juventus a titolare nello Sporting: quanto possono guadagnare (ancora) i bianconeri

La Juventus è stata il trampolino di lancio per Franco Israel, portiere classe 2000 e titolare nell'andata degli ottavi di Europa League tra Sporting Lisbona e Atalanta. Doppio passaporto italiano e uruguaiano, i bianconeri l'hanno pescato nelle giovanili del Nacional per poco più di due milioni di euro nell'estate 2018. L'avevano studiato nella Copa Libertadores Under 20, vinta dallo stesso Nacional che in finale aveva battuto l'Independiente del Valle: Israel aveva preso un solo gol in tutta la competizione.



ISRAEL NELLA JUVE - Nella Juventus si alterna tra Primavera e Under 23, fino alla prima convocazione in prima squadra: in panchina c'è Andrea Pirlo, che nel novembre 2020 chiama Israel al posto di Buffon infortunato per la gara della fase a gironi di Champions League contro il Ferencvaros. In quella stagione farà altre tre panchine in Serie A tra le quali i derby d'andata e di ritorno contro il Torino (l'altra col Genoa), una frattura allo zigomo lo tiene fuori da gennaio ad aprile e rientra per il finale di stagione.



QUANTO GUADAGNA LA JUVE DALLA CESSIONE DI ISRAEL - Nell'estate 2022 arriva l'offerta dello Sporting Lisbona: poco più di 600mila euro oltre al 50% sulla futura rivendita che spetterà ai bianconeri. Così Israel lascia la Juventus senza debuttare in prima squadra, ma l'esordio tra i grandi arriverà con il club portoghese: nell'ottobre 2022 gioca la sua prima partita europea in Champions League contro il Marsiglia, entrando poco prima della mezz'ora al posto di una punta per sostituire il portiere titolare Adan espulso. Cn l'OM non andò benissimo, Israel prende quattro gol tra andata e ritorno e torna a fare il secondo. In questa stagione aveva già giocato due partite di Europa League contro Rakow e Sturm Graz.