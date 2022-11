. Succede in un Qatar dove una donna deve chiedere il permesso al suo tutore maschio per sposarsi, per studiare, per sottoporsi alle visite mediche, per viaggiare; dove un rapporto di “Human Rights” sulla condizione femminile si chiude con queste parole:: non una passeggiata, in palio c’è il passaggio del turno.Prima ad arbitrare una partita professionistica nel campionato francese (2014), prima a dirigere in Ligue1 (2019), prima ad arbitrare una finale europea (2019, la Supercoppa tra Liverpool e Chelsea), prima ad arbitrare in Champions League (2020, Juventus-Dinamo Kiev). E’ la migliore, senza ombra di dubbio. Lucida, decisa, dotata di grande personalità, con risultati eccellenti nei test atletici. Saprà farsi rispettare. Con lei ci sono anche due guardalinee-donne, Neuza Back (Brasile) e Karen Diaz Medina (Messico).Frappart ha 38 anni, lavora come direttrice nel dipartimento amministrativo della Fsgt (la Federazione sport-tempo libero di Parigi) eLo è stata anche per la nostrache il 2 ottobre ha scritto una pagina nella storia del calcio italiano: prima donna arbitro, la partita era Sassuolo-Salernitana, finì 5-0 e la sua direzione venne elogiata senza se e senza ma. “La designazione di Frappart è la prova che la qualità conta, non il genere. Spero che la nomina di arbitri donne d’élite per importanti competizioni maschili non sia presto più una sensazione ma una cosa ovvia”, ha dichiarato il capo degli arbitri della Fifa, Pierluigi Collina.anche in un pianeta impolverato e maschilista come quello della FIFA. Tornando all’importanza di un arbitraggio femminile in questo Mondiale: in alcuni hotel di Doha, le donne qatariote al di sotto dei 30 anni non possono prendere una camera da sole.- quella che lascerà prima di andare a dirigere Germania-Costa Rica -