I Mondiali in Qatar stanno entrando nel vivo ma la Fifa pensa già ai prossimi che si disputeranno nel 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico. Secondo un’indiscrezione di The Athletic, l’associazione guidata da Infantino starebbe però pensando di introdurre una novità assoluta nella prossima rassegna iridata.



A decidere le squadre che passeranno la fase a gruppi potrebbero essere i rigori. Infatti durante le prime 3 partite, al termine di ogni gara chiusa sul pari, si procederà a una sfida dal dischetto per dare 1 punto bonus alla squadra vincitrice. In questo modo si cercherà di evitare passaggi del turno legati alla differenza reti.



Il torneo del 2026 sarà inoltre il primo con 48 squadre, anziché 32, raggruppate in 16 gruppi da 3.