Le frasi sessiste pronunciate durante un collegamento esterno a 'Quelli che il calcio' su Rai 2 costano la 'squalifica' di due settimane a: l'ex calciatore infatti è stato stato. Non sono bastate a Collovati le scuse pubbliche sui social ("​Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a "Quelli che il Calcio" pure in un clima goliardico, abbiano urtato la sensibilità delle donne. Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno, chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile") per evitare la sanzione da parte dell'emittente pubblica.