La bomba sganciata ieri da Roberto, ormai ex copresidente della sul 'collega' della Sampdoria Massimo Ferrero ha causato un vero e proprio terremoto in seno al club biancorosso. La società satellite dei blucerchiati, dopo essersi scusata con un comunicato ufficiale e tramite le parole del direttore generale Borozan, ha convocato un c.d.a. straordinario con cui ha destituito dalla carica Bizzocchi."L’assemblea dei Soci VIS PESARO1898,– Riconosciuta la gravità delle dichiarazioni del sig. ROBERTO BIZZOCCHI lesive della dignità e dell’immagine del Presidente MASSIMO FERRERO e conseguentemente della società U.C. SAMPDORIA, attore della partnership tecnica con la VIS PESARO1898;– Contravvenendo tale comportamento, aggravato dalla carica sociale ricoperta dal signor ROBERTO BIZZOCCHI, all’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICA con la U.C.SAMPDORIA;– Non essendo le suddette dichiarazioni in alcun modo condivise o tanto meno concordate; essendo tali dichiarazioni profondamente lesive degli interessi della VIS PESARO1898 e dei propri soci;DELIBERAL’immediata DESTITUZIONE del sig. ROBERTO BIZZOCCHI da ogni carica sociale e conseguentemente CONVOCA L’ ASSEMBLEA STRAORDINARIA dalla società stessa per gli opportuni provvedimenti in merito all’esclusione del socio in data 27 Dicembre 2018 alle ore 12:15, presso lo Studio del Notaio Enrico Marchionni in Pesaro. La VIS PESARO1898, con tutti i dirigenti e nella sua massima espressione nella persona del Presidente MARCO FERRI anche a nome dei tesserati e di tutti i tifosi RIBADISCONOal Presidente MASSIMO FERRERO la propria stima nei confronti Suoi e della Società U.C. SAMPDORIA" si legge nel comunicato diramato dalla società.A stretto giro di posta sono arrivate anche le parole di Roberto Bizzocchi, raggiunto telefonicamente da Il Resto del Carlino: "Mi tiro indietro per amore della Vis, con tutte le conseguenze del caso" ha detto il dirigente. ", io mi riferivo al fatto che con la Vis non ha grandi rapporti in quanto ci interfacciamo con altre persone per la collaborazione. Se la società ritiene opportuna la mia uscita di scena ne prendo atto e lo farò. Sempre per amore della Vis.".