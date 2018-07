Inizio di stagione al Pont Donnaz, difficile e con qualche problema, il trasferimento a dicembre al Villa d'Almè e il cambio di marcia, chiudendo la stagione con la promozione in Serie D tanto inseguita in questi ultimi anni. Ora, Davide Lapadula, attaccante classe '88, fratello di Gianluca, centravanti del Genoa, riparte dal Caprino Calcio. E ha deciso di salutare tutti, a suo modo, ringraziando chi lo ha aiutato a realizzare un piccolo sogno: "Da oggi inizia una nuova avventura calcistica. Ringrazio il Villa d Almè (tutti i bambini e ragazzi del settore giovanile che hanno fatto il tifo per noi) ma soprattutto voglio ringraziare i miei compagni per avermi dato la possibilità di vincere l Eccellenza. È stato un anno particolare con momenti difficili e altri bellissimi ma alla fine lo definirei importante. Mi sento di ringraziare tanto il direttore sportivo Roberto Monaci e il direttore generale Davide Masnada che hanno sempre creduto in me dall inizio alla fine.. è stato un onore lottare sul campo con voi domenica dopo domenica. Adesso inizia un nuovo percorso con il Caprino Calcio con la stessa fame e determinazione di sempre".



E GIANLUCA? - Anche Gianluca, il più piccolo dei due, può cambiare squadra. Il bomber del Genoa è stato accostato al Bologna, in uno scambio con Mattia Destro, pronto a fare il percorso inverso. Voce che si è affievolita, ma non del tutto spenta. Il mercato farà il suo corso.