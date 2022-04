Berardi, Scamacca, Raspadori, Traoré e non solo. Nelle ultime settimane si è parlato tanto dei gioielli del Sassuolo, talenti che stanno facendo benissimo in questa stagione con Dionisi in panchina e che saranno protagonisti della prossima estate di mercato. Nomi seguiti da tutte le big, in Italia e all'estero. Nomi per cui partiranno aste milionarie, come per Davide Frattesi, centrocampista passato nel giro di qualche mese da partente, visto il prestito saltato all'ultimo allo Spezia la scorsa estate, a giocatore da Nazionale.



INTER AVANTI - Inter, Juventus, Milan, Roma; in tanti si sono fatti vivi col Sassuolo in questi mesi per chiedere informazioni sul classe '99, cresciuto tra le giovanili della Lazio e quelle della Roma. I nerazzurri, al momento, sono in vantaggio sulle concorrenti, pronti a sfruttare gli ottimi rapporti tra i due amministratori delegati, Marotta e Carnevali, per provare a imbastire una trattativa che coinvolga non solo Frattesi, ma anche Gianluca Scamacca.



INTRECCIO SCAMACCA - Lui è l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco, i due club ne stanno parlando da tempo e i messaggi inviati dallo stesso Frattesi nei mesi scorsi ("gli ho detto di guadagnarsi un top club così andiamo insieme pure là") confermano il desiderio e l'obiettivo di ritrovarsi di nuovo uno accanto all'altro. Questa volta, con una maglia nerazzurra addosso.