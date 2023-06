Davide Frattesi, centrocampista della Nazionale e (ancora per poco) del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, senza lesinare alcune risposte interessantissime in chiave mercato:



E’ una bella sensazione, non posso negarlo. Però adesso sono un po’ ansioso: vorrei che si definisse la situazione. E penso a mio nonno Carmine, che leggeva i giornali, amava il calcio e oggi sarebbe tanto felice. Cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando... al mare. Però sento che ci sono altre società interessate a me"



INDIZIO INTER - "Se Barella mi toglierebbe spazio? No, assolutamente. Io posso partire da sinistra, così quando mi accentro calcio con il piede buono. Che con l’altro a volte faccio dei danni... La concorrenza mi condizionerebbe in modo positivo: quando devo dimostrare qualcosa, riesco a dare di più"



MILAN ED ESTERO - "Posso soltanto dire quello che ho garantito a Giovanni Carnevali: se arrivano offerte irrinunciabili, le ascoltiamo. Irrinunciabili eh".



JUVE FUORI DALLA CHAMPIONS - "La Champions? Ci penso, la vorrei giocare, ma non è la prima cosa: conta di più il progetto. Così come non cambia andare in una squadra pronta per vincere o da ricostruire: sarei carico allo stesso modo. A 23 anni è il momento di prendermi certe responsabilità".



ROMA - "No, ho imparato a ragionare con il cervello. Cerco di essere più lucido nelle scelte e nella gestione delle emozioni".