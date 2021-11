Davide Frattesi è uno dei grandi rimpianti della Roma. Il centrocampista del Sassuolo sogna la Nazionale ed è uno dei migliori per rendimento in serie A. Ora in tanti si interessano, e una sua eventuale cessione potrà fare ricca la Roma che lo ha fatto crescere nelle giovanili, per poi cederlo al Sassuolo nell’operazione che riportò Pellegrini a Trigoria. I neroverdi pagarono Frattesi 5 milioni di euro con un opzione per la Roma di riacquistarlo a 7,5 milioni il primo anno o a 10 il secondo. Opzione non utilizzata dal club giallorosso che però ha ancora una percentuale intorno al 15% sulla futura rivendita.