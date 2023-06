Intervistato da Rai Sport, il centrocampista dell'Italia e del Sassuolo, Davide Frattesi, ha parlato dopo la finalina della Nations League che ha portato gli Azzurri al 3° posto finale.



“Ci hanno creato qualche problema sulle spizzate ma siamo stati bravi a rimanere solidi. L’ho vissuta tranquillamente, ho sentito la fiducia di Mancini e spero di averla ripagata al meglio. Il mercato? Dopo l’anno scorso sono abbastanza tranquillo”.



Poi a Sky ha ribadito



"Il gol? All'inizio ero convinto di averla toccata con la spalla, poi riguardandola ho avuto paura che me lo annullassero. Sono stato fortunato. Ruberò tante cose da questa partita, in nazionale c'è fisicità e il livello è alto. Bisognava arrivare in finale, ma ripartiamo con più consapevolezza anche con i giovani che hanno poca esperienza internazionale. Ora cosa succede? Bisogna chiedere al direttore, sennò poi mi scrive i messaggi e non va bene".